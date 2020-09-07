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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme sitesinden açıkladı. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 7 Eylül'ün koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.