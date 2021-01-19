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Son dakika: Resulayn saldırısının failleri yakalandı

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Giriş: 19.01.2021 12:40
Güncelleme:19.01.2021 12:49
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Suriye'nin Resulayn kentindeki bombalı saldırının failinin yakalandığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Suriye'nin Resulayn kentindeki bombalı saldırının failinin yakalandığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Son dakika: Resulayndaki terör saldırısının faili yakalandı SON DAKİKA: RESULAYN'DAKİ TERÖR SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI
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Resulayn saldırısının failleri yakalandı
Resulayn saldırısının failleri yakalandı
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