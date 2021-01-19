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Son dakika: Resulayn saldırısının failleri yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Suriye'nin Resulayn kentindeki bombalı saldırının failinin yakalandığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Suriye'nin Resulayn kentindeki bombalı saldırının failinin yakalandığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.