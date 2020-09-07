Son dakika: Reina katilinin cezası belli oldu

Son dakika haberi... Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ terör örgütü saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Katil Abdulkadir Masharipov, 40 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katile ayrıca 1367 yıl hapis cezası ve ayrıca para cezası verildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. .