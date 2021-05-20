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Son dakika: PYD’den HDP’ye “Kobani” talimatı! Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edildi

A Haber
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Giriş: 20.05.2021 09:28
Güncelleme:20.05.2021 09:36
Terör örgütü PYD talimat verdi, HDP de bu talimat üzerinden 6-8 Ekim olaylarını başlattı. Eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "acil çağrı" başlıklı E-posta'da 37 masum vatandaşın hayatını kaybettiği Kobani olaylarının talimatının terör örgütünden geldiği belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte örgütün talimatı ve HDP'nin o talimatı nasıl uygulamaya koyduğu...
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