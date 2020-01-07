07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.01.2020

Son dakika: NATO'dan flaş Irak açıklaması! Askeri personelini çekme kararı aldı

NATO, Irak'taki askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu... NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

yetkilisi, yaptığı açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle İttifakın 'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

"GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ"

NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirten NATO yetkilisi, İttifakın uluslararası terörle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

NATO yetkilisi, personelin güvenliğini sağlamak için daha fazla operasyonel bilgi veremeyeceğini belirtti.

500 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

2018'de Irak hükümetinin talebi üzerine başkent Bağdat'ta kurulan NATO'nun Irak eğitim misyonunda farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

NATO'dan flaş Irak açıklaması! Çekiliyoruz
NATO'dan flaş Irak açıklaması! Çekiliyoruz
Türkiye'den ABD İran gerilimine ilişkin yeni açıklama
Türkiye'den ABD İran gerilimine ilişkin yeni açıklama
Hafter'in hava üstünlüğüne Mehmetçik darbesi!
Hafter'in hava üstünlüğüne Mehmetçik darbesi!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Süleymani açıklaması
5 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti
5 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti
Putin İstanbul'a geliyor
Putin İstanbul'a geliyor
Facianın sorumlusuydu! Ve yakalandı...
Facianın sorumlusuydu! Ve yakalandı...
Fatih Portakal yalancı ve zavallının teki
Fatih Portakal yalancı ve zavallının teki
Mehmetçiğin şefkati dün Suriye'de bugün Libya'da
Mehmetçiğin şefkati dün Suriye'de bugün Libya'da
CHP'li vekil yalanı çıktı!
CHP'li vekil yalanı çıktı!
Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum
Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmalarında son durum
KYK borçları tamamen siliniyor mu?
KYK borçları tamamen siliniyor mu?
Daha Fazla Video Göster