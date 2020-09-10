Son dakika: NATO'da Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

Son dakika haberi... Türk ve Yunan heyetleri bugüni Brüksel’de bir araya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda neler konuşulacak? Masada hangi konular var? Doğu Akdeniz gerilimi çözülecek mi? Zirve saat kaçta? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Belçika’nın Brüksel kentinden toplantı ile ilgili detayları aktardı.

Son dakika haberi... Türk ve Yunan heyetleri bugüni Brüksel'de bir araya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda neler konuşulacak? Masada hangi konular var? Doğu Akdeniz gerilimi çözülecek mi? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Belçika'nın Brüksel kentinden toplantı ile ilgili detayları aktardı.

Özyar bugün gerçekleşecek toplantı ile ilgili "Bu toplantıda iki heyet bir araya gelecek. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın NATO'da görevli olan askerleriyle sivil yetkililerinden oluşan heyetler bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Son dakika gelen bilgiye göre NATO'da Doğu Akdeniz zirvesi saat 15.30'da gerçekleşecek.

MASADAKİ KONULAR NELER?

Masada ne gibi konular olacak? Tek ana gündem maddesi var bu da bir anlamda çatışmayı önleme tedbirleri anlamına gelen ayrıştırma usulleri masaya yatırılacak. Bunlar ne olacak bunlar görüşülecek. İlk ayağı 3 Eylül'de gerçekleşmişti. İkinci ayağı Salı günü gerçekleşmesi gerekiyordu fakat 2 gün gecikmeyle bugüne ertelendi. Gözler buraya çevrilmiş durumda çünkü buradaki bir anlamda Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri gerilim ve Navtex savaşlarının da sona erdirilmesi hedefleniliyor.

MASADA HANGİ KONULAR YOK?

Kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı gibi konular burada kesinlikle gündeme gelmeyecek.