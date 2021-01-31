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Muharrem İnce CHP'den istifa edeceğini açıkladı! Kılıçdaroğlu ve Akşener'i topa tuttu

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 17:06
Güncelleme:31.01.2021 17:22
''Memleket Hareketi''ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında İnce'nin açıklamalarının perde arkasını anlattı. İnce yaptığı açıklamada Kılıçdaoğlu ve Akşener'i topa tuttu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili İnce, partisinden istifa etme kararı aldı. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i topa tuttu.

Kılıçdaroğlu'nu tek adamlıkla suçlayan İnce, CHP'den istifa eden 3 vekile tepki gösteren Akşener'e ise 15 vekilin CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiği süreci hatırlattı ve o zaman 15 vekilimize neden sormadınız 'Millete ne hesap vereceksiniz siz CHP'den seçildiniz' diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan istifa kararı sonrası flaş açıklamalarda bulunan İnce, "bana atılacak iftiraları merakla bekliyorum" dedi.

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