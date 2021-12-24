Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar! Bu beyhude bir gayret

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarına sert tepki gösterdi. "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi" diyen Bakan Akar, "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.

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