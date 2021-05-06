MHP Habertürk TV'yi neden boykot ediyor? Canlı yayında anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi sosyal medya hesabı Twetter üzerinden #HabertürkTvİzlemiyorum etiketiyle Habertürk kanalını protesto etmiş ve vatandaşları bu kanalı izlememe davet etmişti. Peki Bahçeli neden böyle bir paylaşımda bulundu? Habertürk ve MHP arasındaki gerilimin sebebi ne? A Haber canlı yayınında konuşan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül yaşanan olayı kronolojini anlattı.