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MHP Habertürk TV'yi neden boykot ediyor? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 23:21
Güncelleme:06.05.2021 23:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi sosyal medya hesabı Twetter üzerinden #HabertürkTvİzlemiyorum etiketiyle Habertürk kanalını protesto etmiş ve vatandaşları bu kanalı izlememe davet etmişti. Peki Bahçeli neden böyle bir paylaşımda bulundu? Habertürk ve MHP arasındaki gerilimin sebebi ne? A Haber canlı yayınında konuşan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül yaşanan olayı kronolojini anlattı.

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