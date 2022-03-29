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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 29.03.2022 11:44
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır." ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Türk milleti birbirlerinin kuyusunu kazan ittifaka müsaade etmeyecek" dedi. Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına da değinen Bahçeli, "Türkiye iki ülke arasında barışın savunucusu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir." şeklinde konuştu.
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