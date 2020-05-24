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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş mesaj: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için... |Video

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Giriş: 24.05.2020 12:10
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." dedi. Öte yandan Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında." mesajını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN DEVAMI İÇİN..."

Öte yandan Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında." mesajını verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DESTEK MESAJI

Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." ifadelerine yer verdi.

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