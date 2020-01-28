Son dakika: Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Marmaris'te korkutan deprem meydana geldi. AFAD saat 18:38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Deprem Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşların ise deprem anını hissetmediklerini dile getirdi. İşte son dakika gelişmesine ait ilk görüntüler...