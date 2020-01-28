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28.01.2020
Son dakika: Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; Marmaris'te korkutan deprem meydana geldi. AFAD saat 18:38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Deprem Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşların ise deprem anını hissetmediklerini dile getirdi. İşte son dakika gelişmesine ait ilk görüntüler...
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