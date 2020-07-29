Son dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakan Koca canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un "Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, virüsün mutasyona uğradığını açıkladı. İşte Bakan Koca'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un "Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, virüsün mutasyona uğradığını açıkladı. İşte Bakan Koca'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamada virüsün mutasyona uğradığı söyledi ve mutasyonların hastalık yapma ve bulaşıcılık gücünde bir değişiklik olmadığını ifade etti.