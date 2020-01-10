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10.01.2020

Son dakika: Karadeniz'de gemi kazası! Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!

Son dakika haberine göre; Karadeniz'de Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor. Görgü tanığı telsiz konuşmalarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Karadeniz'de Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.

İşte görgü tanığının açıklamalarından derlenenler:

Gemi kazasının olduğu sırada limandan çıkıyorduk. Telsizden bağrışmalar olunca kulak misafiri olduk. Gemi bildiğimiz kadarıyla Kilyos'a demirlemeye iniyordu. O tekneye tam borda dediğimiz yerden çarpmış anlattıklarına göre 5 -6 dakikada batmış tekne. Kurtulan arkadaşların anlattıklarına göre kamarada kalan arkadaşlar kaybolmuş. Arkadaşlar telsizden anonslarından öyle anlattılar.

Sabah 6,30 civarında Karadeniz'e doğru açılıyorduk. Telsizdeki anonslardan onlara şahit olduk. Biz biraz uzaktık telsizden duyduk tekneye yakın olan arkadaşlar gittiler. Yaklaşık 40-50 tane tekne şuanda Sahil Güvenlik ile arama yapıyor.

Bildiğimiz kadarıyla kardeşi ona yakındı. Kardeşinin bağırmasını duyduk "Koşun yardım edin tekne batıyor gemi bindirdi" diye. İlk etapta herkes şaşırdı yakın olan arkadaşlar yardıma gittiler. 3 kişiyi almışlar.

Kamarada yatan arkadaşlar kaybolmuş kamara dışında olan 3 kişiyi kurtarmışlar.

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