Son dakika! Kabine revizyonu olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıkladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, bir basın mensubunun sosyal medyadaki "Kabine değişecek? Kabinede revizyon olacak?" iddialarına açıklık getirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | AK Parti MKYK toplantısı sonra erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kabine revizyonu iddialarıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin her zaman yanlış ve uydurma olduğunu hepiniz bilirsiniz." ifadelerini kullandı.