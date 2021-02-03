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Son dakika: İstanbul'da sahte içki operasyonu! 9 ton ele geçirildi
Son dakika haberi...Büyükçekmece ile Beylikdüzü'ndeki depolara düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bu önemli gelişmenin ayrıntılarını aktardı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili iki ilçede belirledikleri 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şişelere doldurulmuş vaziyette, satışa hazır yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.
Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.