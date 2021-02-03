Son dakika: İstanbul'da sahte içki operasyonu! 9 ton ele geçirildi

Son dakika haberi...Büyükçekmece ile Beylikdüzü'ndeki depolara düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır bu önemli gelişmenin ayrıntılarını aktardı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili iki ilçede belirledikleri 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şişelere doldurulmuş vaziyette, satışa hazır yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.

Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.