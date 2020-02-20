İşçilere “Asalak” diyen CHP'li Özgür Özel'e suç duyurusu

CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işlerinden çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında, kendileri için sarf ettiği 'asalak' ve 'bankamatik memurları' şeklindeki sözlere ilişkin suç duyurusunda bulundu. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "Özel, milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir." denildi.