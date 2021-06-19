19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Van ve Mardin'de C4 patlayıcılar ele geçirildi
Son dakika haberine göre Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayın 17’sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C4 patlayıcı ele geçirdi" dedi.