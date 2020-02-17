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17.02.2020

Son dakika: İBB önünde işçilerden kendilere "asalak" diyerek hakaret eden CHP'li Özel'e tepki |Video

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde yüzlerce kişi işlerinden sebep gösterilmeksizin bir mesaj ile kovulmuştu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu işçiler hakkında "asalak" diyerek hakaret etti. İBB önündeki direnişlerini sürdüren işçiler CHP'li vekile sert tepki gösterdi. A Haber'e konuşan bir işçi "Bugün o koltukta oturuyorsa bizler sayesindedir. Bizlerden kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Özel'in bizlerden özür dilememesi durumunda kendisi hakkında dava açacağız" ifadelerini kullandı.

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