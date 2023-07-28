SON DAKİKA I Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Yapılan açıklamada; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

Yapılan açıklamada; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.