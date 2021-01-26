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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına düzenlenen operasyonun ardından gelen son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı.Parti binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarlara yağlı boyayla çizilmiş resimleri bulunmuştu.