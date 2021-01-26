26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında! Terör destekçisi partiye büyük darbe

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 01:07
Güncelleme:26.01.2021 01:08
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına düzenlenen operasyonun ardından gelen son dakika haberine göre HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı.Parti binasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarlara yağlı boyayla çizilmiş resimleri bulunmuştu.
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltında!
CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor
"CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor"
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır!
Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon
"Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon"
Gaffar Okkan için anma töreni
Gaffar Okkan için anma töreni
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Buranın sesini dünya duymalı
"Buranın sesini dünya duymalı"
İzmir'de tepkilere neden olan tesis!
İzmir'de tepkilere neden olan tesis!
Deprem konutları teslim edildi
Deprem konutları teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler
İşte Türk ve Yunan arasındaki görüşmeden ilk kareler
Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama
Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster