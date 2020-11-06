Son dakika: HDP binasında gizli bölmede PKK ajandası! Kaçırdığı çocukların bilgileri var

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı. Güvenlik kaynakları, ajandada ismi çıkan teröristlerin, HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin bulunduğunu belirterek, bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. İddialar ispatlanırsa, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP üzerinden sağladığına ilişkin ilk kez somut bir dosya oluşacak. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Son dakika haberi... Diyarbakır'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı. Güvenlik kaynakları, ajandada ismi çıkan teröristlerin, HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin bulunduğunu belirterek, bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. İddialar ispatlanırsa, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP üzerinden sağladığına ilişkin ilk kez somut bir dosya oluşacak. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.