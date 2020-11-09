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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi | İşte detaylar

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Giriş: 09.11.2020 22:13
Güncelleme:09.11.2020 22:15
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi
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