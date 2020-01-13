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13.01.2020

Son dakika haberi: Sözcü gazetesinin FETÖ davasında gerekçeli kararı açıklandı |Video

Son dakika haberine göre; Sözcü gazetesinin FETÖ davasında gerekçeli kararı açıklandı. Gazetenin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararı belli oldu. Kararda, "17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır." ifadeleri dikkat çekti. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman canlı yayında aktardı.

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