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09.04.2020

Koronavirüs tedavisi acil hal kapsamına alındı! Özel hastaneler vakalardan ücret isteyemeyecek |Video

SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19’a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Yapılan açıklamada pandemi tedavisine yönelik ilaçlar hastanelerce temin edilebilecek ve pandemi süresince olgulara yönelik tanı ve tedavilerin acil sağlık hizmeti olarak kabul edileceği belirtildi.

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

"İMMÜN PLAZMA TEDARİK VE UYGULAMA" TEKNİĞİ DE DAHİL EDİLDİ

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi.

Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.

Aynı tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar" ibaresinden sonra, "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi getirildi. Böylece Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nin ödeme listesine alındı.

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