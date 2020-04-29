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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a yardım mektubu |Video
Son dakika haberi... Tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'ye Türkiye'den yardım gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a yardım mektubu yolladı. Başkan Erdoğan, "Yardımın salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'ye Türkiye'den yardım gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a yardım mektubu yolladı. Başkan Erdoğan, "Yardımın salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı..
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