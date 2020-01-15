Son dakika haberi: Bakan Akar'dan flaş Libya F-35 S-400 be Berlin açıklamaları |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki son duruma ilişkin bilgiler verdi "Libya eğitim iş birliği timimiz var" dedi Libya ile Türkiye arasındaki askeri anlaşmaya dikkati çekti. Öte yandan Akar, F-35 ve S-400 konularıyla ilgili son gelişmelere dair açıklamalarda bulunurken, Libya konusunda hafta sonu Berlin'de gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin konuştu. Akar'ın yaptığı açıklamaların detaylarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında aktardı.