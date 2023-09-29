29 Eylül 2023, Cuma
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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portokal film Festivali'nden çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Bakanlık, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal edildiğini açıkladı.