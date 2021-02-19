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Son dakika: FETÖ’nün MİT kumpasından CHP imamı çıktı! 9 yıl sonra ifşa oldu

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 12:13
Güncelleme:19.02.2021 12:43
Son dakika haberi... FETÖ’nün 7 Şubat 2012 yılında gerçekleştirdiği MİT kumpasında adı karanlıkta kalan bir mahrem imam daha ortaya çıktı. FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı' olarak bilinen Ahmet Hamdi Parlak’ın 7 Şubat MİT kumpasının başrolleri, dönemin sözde MİT mahrem imamı Murat Karabulut ve soruşturma savcısı Sadrettin Sarıkaya ile irtibatlı olarak kumpasta rol aldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Son dakika haberi... FETÖ'nün 7 Şubat 2012 yılında gerçekleştirdiği MİT kumpasında adı karanlıkta kalan bir mahrem imam daha ortaya çıktı. FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı' olarak bilinen Ahmet Hamdi Parlak'ın 7 Şubat MİT kumpasının başrolleri, dönemin sözde MİT mahrem imamı Murat Karabulut ve soruşturma savcısı Sadrettin Sarıkaya ile irtibatlı olarak kumpasta rol aldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Son dakika: FETÖ’nün MİT kumpasından CHP imamı çıktı! 9 yıl sonra ifşa oldu SON DAKİKA: FETÖ'NÜN MİT KUMPASINDAN CHP İMAMI ÇIKTI! 9 YIL SONRA İFŞA OLDU
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