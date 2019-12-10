Erdoğan AB'de Türkiye'ye karşı yapılan operasyonun detaylarını ilk kez anlattı

Son dakika haberi...Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin neden Avrupa Birliği'ne alınmadığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Başbakan olduğum dönemde ne yazık ki AB'nin yaklaşım tarzı daha olumlu gibiydi. O zamanlar liderler zirvesine bizde katılıyorduk. Sarkozy (Fransa) ve Merkel (Almanya) gelince dengeler değişti ve hemen bir operasyon yaptılar. Türkiye'yi Hırvatistan'ı ve bir başka üçüncü devleti liderler zirvesine davet etmediler. Daha sonrada Türkiye'nin dışındaki iki ülkeyi Avrupa Birliği'ne dahil ettiler ama Türkiye'yi yine dahil etmediler. Neden? Açık ve net söyleyeceğim benim bu ifadelerimden çok rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki 'Sizin nüfusunuz çok fazla!" aslında gerçek sebep bu değil! Gerçek sebep biz Müslümanız! Çünkü AB (Avrupa Birliği) üye ülkeleri içerisinde halkı Müslüman olan bir başka üye ülke yok. Sıkıntı aslında buradan kaynaklanıyor. Gerçeği söylesenize..." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi...Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin neden Avrupa Birliği'ne alınmadığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Başbakan olduğum dönemde ne yazık ki AB'nin yaklaşım tarzı daha olumlu gibiydi. O zamanlar liderler zirvesine bizde katılıyorduk. Sarkozy (Fransa) ve Merkel (Almanya) gelince dengeler değişti ve hemen bir operasyon yaptılar. Türkiye'yi Hırvatistan'ı ve bir başka üçüncü devleti liderler zirvesine davet etmediler. Daha sonrada Türkiye'nin dışındaki iki ülkeyi Avrupa Birliği'ne dahil ettiler ama Türkiye'yi yine dahil etmediler. Neden? Açık ve net söyleyeceğim benim bu ifadelerimden çok rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki 'Sizin nüfusunuz çok fazla!" aslında gerçek sebep bu değil! Gerçek sebep biz Müslümanız! Çünkü AB (Avrupa Birliği) üye ülkeleri içerisinde halkı Müslüman olan bir başka üye ülke yok. Sıkıntı aslında buradan kaynaklanıyor. Gerçeği söylesenize..." ifadelerini kullandı.