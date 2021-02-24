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Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: DEAŞ sorumlusu yakalandı

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 11:50
Güncelleme:24.02.2021 12:01
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı. Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Son dakika: Emniyet ve MİTten ortak operasyon: DEAŞ sorumlusu yakalandı SON DAKİKA: EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON: DEAŞ SORUMLUSU YAKALANDI
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