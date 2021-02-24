- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: DEAŞ sorumlusu yakalandı
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı. Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.