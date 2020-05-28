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Son dakika: Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı |Video

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Giriş: 28.05.2020 09:11
Son dakika haberi... FETÖ’nün sözde TSK Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında verilen talimat gereği İzmir Tem Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Sabah Gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, halen Ege Ordusu Komutanı Emir Subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö.i hakkında verilen talimat ile bugün İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN / Sabah

Emir subayına FETÖ gözaltısı
Emir subayına FETÖ gözaltısı
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