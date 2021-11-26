26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Devlet sözünü tuttu: İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan'dan "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalar.

Son dakika: Devlet sözünü tuttu: İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan'dan "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalar.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2021 15:23
Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. "Sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları teslim ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum." diyerek müjdeyi verdi. Verilen hiçbir vaadi yerine getirmeyen muhalefeti sert şekilde eleştiren Erdoğan, "CHP’den İzmir’e hayır gelmez. Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin. Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan, İzmir'de "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet sözünü tuttu!
Devlet sözünü tuttu!
Ayasofya Camii’nde gizemli parşömenler!
Ayasofya Camii’nde gizemli parşömenler!
14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu?
14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu?
Bakan Akar Ege Ordusu’nda
Bakan Akar Ege Ordusu'nda
Etiketler daha kolay okunacak!
Etiketler daha kolay okunacak!
DEVA Partili Gürcan gözaltında
DEVA Partili Gürcan gözaltında
40 bin sağlık personeli alınacak!
40 bin sağlık personeli alınacak!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?
Kılıçdaroğlu’na tepki: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?
Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret
Hakim karşısına çıkacak
Hakim karşısına çıkacak
İstanbul’un bitmeyen çilesi trafik!
İstanbul'un bitmeyen çilesi trafik!
İzmir’de depremin yaraları sarılıyor
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor
Daha Fazla Video Göster