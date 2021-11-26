Son dakika: Devlet sözünü tuttu: İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan'dan "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalar.

Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. "Sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları teslim ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum." diyerek müjdeyi verdi. Verilen hiçbir vaadi yerine getirmeyen muhalefeti sert şekilde eleştiren Erdoğan, "CHP’den İzmir’e hayır gelmez. Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin. Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan, İzmir'de "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.