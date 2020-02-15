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15.02.2020
CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun “İstifa etti” dediği Yeşim Meltem Şişli izne çıkmış
İSMEK’te çalışan kadınlara yönelik kullandığı ahlaksız sözler sonrası savcıya ifade veren ve İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından istifa ettiği duyurulan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin istifa etmediği ortaya çıktı. Yeşim Şişli'nin izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş 'Milletin aklıyla alay ediyorlar' ifadelerini kullandı.
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