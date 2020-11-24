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Son dakika: Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etti

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Giriş: 24.11.2020 16:04
Güncelleme:24.11.2020 16:08
Son dakika haberine göre Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." denildi.
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