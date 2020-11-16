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Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama
Son dakika haberi... Kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Yeni bir kısıtlayıcı tedbirin gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.'' ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.