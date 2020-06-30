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Son dakika: Bedirhan bebek ve annesinin katili öldürüldü |Video

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Giriş: 30.06.2020 12:11
Son dakika... İçişleri Bakanlığı "Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi." bilgisini paylaştı. Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı "Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi." bilgisini paylaştı. Etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle;

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

"PARTİZAN" KOD ADLI ADİL AKYÜREK

Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, GRİ LİSTE'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

İŞTE O PKK'LI CANİ

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.''

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