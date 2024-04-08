Son dakika | Başkan Erdoğan'ın Filistin hassasiyetiyle ilgili iftira kampanyası! Ömer Çelik'ten sert tepki: Haksız ve izansız

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur" dedi.

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