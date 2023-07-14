14 Temmuz 2023, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Diplomasi trafiğine devam eden Başkan Erdoğan Çekya Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.