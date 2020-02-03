Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Türkiye - Ukrayna İş Forumu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Yerli otomobile ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." dedi..