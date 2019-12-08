Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Müslüman ülkelere 'zekat' çağrısı |Video

Son dakika haberi... İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerine zekat çağrısında bulundu. Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerine zekat çağrısında bulundu. Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." dedi.

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada; "Dünya petrol üretiminin yüzde 65'i doğalgaz üretiminin yüzde 55'i uranyumun yüzde 40'ı İslam ülkelerindedir. İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Tüm imkanlarına rağmen İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı yüzde 10'u bulmuyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz. Tablo samimi öz eleştiri yapmamızı gerektiriyor. Sorunlarımızı görmezden gelmemizin hiç kimseye faydası olmayacaktır. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Neden ticarette dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.