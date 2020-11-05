Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sus da adam sansınlar

Son dakika haberi... AK Parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanan her felaket bir derstir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, enkaz hala kaldırılmadı' diyor. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar." diyerek Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp orada canhıraş, hayatını feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlar, STK'larla ilgili ileri geri konuşuyorsun" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



1 AY İÇİNDE DEPREM KONUTLARININ YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem anından itibaren arama-kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleri ile barınma-gıda tespitleriyle depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır.

1 ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız.

Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT ÇIKTI: SUS DA ADAM SANSINLAR

Yaşanan her felaket bir derstir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, "5 gün oldu, enkaz hala kaldırılmadı" diyor.

Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar.

İzmir milletvekilisin... Düşünebiliyor musun? Şöyle bir uğrayıp dönüyorsun. Başından sonuna kadar kalman lazım. o ilin vekilisin yahu. Bunu da yapmayıp orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hakkında ileri geri konuşuyorsunuz.

Kızılay ile ilgili de bir şey demişti, hatırlarsınız. 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti.

Şimdi burayla ilgili de Kızılay'a verdiler veriştirdiler. Kızılay orada, AFAD tüm imkanlarıyla orada. 4000'e yakın çadırla orada hazır oldular. Yoğun şekilde de çadır kuruluşları yapıldı. Hangi imkanlar istendiyse bunlar sağlandı.

CHP SÖZCÜSÜNÜN DEDESİ DE O ZAMAN İÇİŞLERİ BAKANI'YDI

Yaşanan her felaket bize ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, her an yeni sarsıntılarla karşılaşabileceğimiz gerçeğini tekrar hatırlatıyor.

Bu konuda milat hiç şüphesiz 1999 depremidir. Bu işin çok daha gerisi var. Erzincan, Erzurum, Çaldıran'dır... Bunlar çok daha önceleri.

Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete intikal ettiler.

İZMİR'DE 1 MİLYON 400 BİN METREKARE TAHSİS EDİLDİ

Büyük Marmara Depremi'nin ardından başlayan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz dönemlerinde geliştirerek sürdürdük.

Farklı kurumlara dağılmış imkanları bir araya getirerek her depremde ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk.

Stokta bin konteyner vardı. Bu konteynerleri İzmir'de kullanıyoruz, kullanacağız.

Şuanda İzmir'le ilgili bu malum depremin olduğu bölge sulak bir bölge.

Biz şimdi orada Tarım Orman Hayvancılık'a ait bölgeyi 1 milyon 400 bin metrekare, burayı rezerv alan olarak şuanda yapılacak olan konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşaata başlayacak. İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın.

Tüm oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı, adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında da daha farklı rezerv alanlarını oluşturma gayreti içindeyiz.

Hâlâ dönüştürmemiz gereken 6-7 milyon konut bulunuyor.

İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandıracağız.

Artık depremlerin ve diğer afetlerin ardından hızlı bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz.

Riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin birimdeki 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15.5 milyar liralık destek verdik.