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15.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Döviz mekanizmasının baskısını azaltacak kararlar almalıyız. Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız. Kotalar ticaretimizin önündeki en büyük engel" dedi. Erdoğan, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." mesajını verdi.

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