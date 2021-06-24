24 Haziran 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında önemli görüşme
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İŞTE ELE ALINAN KONULAR
Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.