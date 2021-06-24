24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında önemli görüşme

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında önemli görüşme

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2021 19:52
Güncelleme:24.06.2021 19:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme
Başkan Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme
Bakan Akar: Terörü bitireceğiz
Bakan Akar: Terörü bitireceğiz
Diyanet’ten 2021 yılı hac başvurularıyla ilgili yeni açıklama
Diyanet’ten 2021 yılı hac başvurularıyla ilgili yeni açıklama
Başkan Erdoğan'dan iki kritik kabul
Başkan Erdoğan'dan iki kritik kabul
Erol Mütercimler: 2023'te Tayyip bey yok!
Erol Mütercimler: 2023'te Tayyip bey yok!
CHP'li İBB'den bir zam daha! Oy çokluğu ile reddedildi
CHP'li İBB'den bir zam daha! Oy çokluğu ile reddedildi
İP'li Kuleyin'den A Haber muhabirine skandal tepki!
İP'li Kuleyin'den A Haber muhabirine skandal tepki!
İşte Mehmetçik'in yeni gücü!
İşte Mehmetçik'in yeni gücü!
AB'nin gündemi Türkiye!
AB'nin gündemi Türkiye!
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme!
AK Parti istişare toplantısı!
AK Parti istişare toplantısı!
Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi!
Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi!
Daha Fazla Video Göster