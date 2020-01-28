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28.01.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı! Libya ve İdlib konusunda... |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın ABD Başkanı Trump ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, Trump'ın yaşanan Elazığ depremi nedeniyle nezaket gösterdiğini ve yapabilecekleri bir şeyin olup/olmadığını söylediğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan, Trump ile Libya'da ve Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlarla ilgilide son gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

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