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Son dakika: Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek paylaştı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

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Giriş: 27.05.2023 09:34
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs ile ilgili bir mesaj yayınladı. "Sensiz olmaz" diyen Başkan Erdoğan, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım." dedi..
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