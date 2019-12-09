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09.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan: Elimizden gelen desteği vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır." dedi. Öte yandan Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki varlığına ilişkin, "Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.

"AFGANİSTAN'A YATIRIMLARI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz."

"BÖLGESEL DAYANIŞMA ŞARTTIR"

Güney Asya'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır." diye konuştu.

"Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye ilişkin, "Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

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