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Son dakika: Bakanlık 81 ile resmi yazı gönderdi! Bugünden itibaren... |Video

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Giriş: 02.06.2020 12:24
Güncelleme:02.06.2020 12:25
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yazı tüm kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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