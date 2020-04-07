07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan talimat! Orduevleri sağlık çalışanlarına açıldı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan talimat! Orduevleri sağlık çalışanlarına açıldı | Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı. Karara göre; Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

BAKAN AKAR'DAN TALİMAT

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

254 ODA AYRILDI

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!
Bakan açıkladı! 57 ilde 18 bin kişi karantinada...
Bakan açıkladı! 57 ilde 18 bin kişi karantinada...
BM Güvenlik Konseyi ilk kez korona salgınını görüşecek
BM Güvenlik Konseyi ilk kez korona salgınını görüşecek
Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
Türkiye'nin yüz akı! Koronaya karşı savaşıyor
Türkiye'nin yüz akı! Koronaya karşı savaşıyor
Gözler bu toplantıda! Bakan Koca açıklama yapacak
Gözler bu toplantıda! Bakan Koca açıklama yapacak
İstanbul'a 2 salgın hastanesi
İstanbul'a 2 salgın hastanesi
Bakan duyurdu! Evsizlere özel önlem
Bakan duyurdu! Evsizlere özel önlem
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
MSB: 9 terörist öldürüldü
MSB: 9 terörist öldürüldü
İnfaz düzenlemesi neler getirecek? Kimler yararlanacak?
İnfaz düzenlemesi neler getirecek? Kimler yararlanacak?
Daha Fazla Video Göster