Son dakika: Ankara'dan F-35 için hukuki adım

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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