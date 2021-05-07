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Son dakika: Ankara'dan F-35 için hukuki adım

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 13:43
Güncelleme:07.05.2021 13:56
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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